Волейболист Андрей Марченко: Мы готовы пошуметь в Европе

У мужской сборной Беларуси по волейболу выросла талантливая плеяда игроков. Такое мнение эксклюзивно для "Первого информационного" высказал доигровщик национальной команды Андрей Марченко.

В эти дни белорусские волейболисты на "Чижовка-Арене" продолжают подготовку к представительному турниру в Уфе. А уже в следующем сезоне парни вернутся на международную арену: соответствующий допуск Европейская федерация этого вида спорта уже оформила.

Андрей Марченко, доигровщик сборной Беларуси по волейболу: "Я думаю, мы готовы чуть пошуметь в Европе. Надо нам адаптироваться. Но я думаю, не будет проблем с этим, потому что у нас много игроков, которые уже поиграли и которые показывают уровень".

Турнир в Уфе с участием сборных Беларуси, России, Ирана и Кубы пройдет с 21 по 23 августа.