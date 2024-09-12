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Волейболистки "Минчанки" выиграли Суперкубок Беларуси
В столичном Дворце спорта "Уручье" состоялся поединок за Суперкубок Беларуси по волейболу среди женских команд, сообщает БЕЛТА.
Первый трофей нового сезона разыграли действующий чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси "Минчанка", а также финалист плей-офф национального первенства гродненский "Коммунальник-ГрГУ".
Участницы российской Суперлиги из Минска уверенно подтвердили статус фаворитов, ни в одном из сетов не позволив соперницам добраться до отметки в 20 очков.
Результат игры - 3:0 в пользу столичного клуба (25:16, 25:15, 25:18).
Поединок за Суперкубок Беларуси по волейболу среди женских команд был проведен во второй раз в истории. В прошлом году почетный трофей также завоевали представительницы "Минчанки", обыгравшие со счетом 3:0 брестское "Прибужье". В матче за мужской Суперкубок-2024 в конце сентября гомельская "Энергия" одержала победу над солигорским "Шахтером".
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