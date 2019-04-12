Волейболистки "Минчанки" проиграли челябинскому "Динамо-Метару" со счетом 0:3 в утешительном турнире за 9-е - 12-е места в чемпионате России. В ходе первого круга плей-аута белорусские волейболистки обыграли "Протон" и уступили "Сахалину". Второй тур состоится с 25 по 28 апреля в Минске.