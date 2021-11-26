Волейболистки "Минчанки" завершили выступление в еврокубках

"Минчанка" завершает выступление на волейбольной евроарене. Белорусский клуб уступил французскому "Ле-Канне" в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ в упорной борьбе - 1:3. Отметим, что два из трех сетов оппонентки выиграли со счетом 28:26.