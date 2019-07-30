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Волейболистки Татьяна Маркевич и Анна Калиновская продолжат карьеру в челябинском "Динамо-Метар"

Волейболистки сборной Беларуси Татьяна Маркевич и Анна Калиновская продолжат карьеру в челябинском "Динамо-Метар".

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Российской суперлиги команда заняла 11 место. Предварительный этап нынешнего сезона - 16 туров в два круга - стартует 12 октября.

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