Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" уверенно побеждают в 14-м туре чемпионата страны по волейболу

"Горняки" дома не оставили шансов гомельской "Энергии" 3:0, самым результативным на площадке стал Андрей Радюк - в его активе 14 баллов. "Строитель" в Минске разгромил витебский "Марко-ВГТУ" 3:0. МАПИД вырвал победу у "Западного Буга" 3:2. "Легион" победил "Коммунальник-Могилев" 3:1.



