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Волейболисты солигорского "Шахтера" победили лондонскую "Полонию" в квалификации Лиги чемпионов

Волейболисты солигорского "Шахтера" в непростом поединке побеждают оппонентов из Лондонской "Полонии" 3:2 в первом поединке квалификации Лиги чемпионов. Игра из-за ковидных ограничений проходила в Белхатуве. Команда Виктора Бекши на тай-брейке вырвала победу 15:13. Самым результативным в составе белорусского клуба стал Артем Мосько - в его активе 22 балла. Ответный поединок пройдет 7-го октября и начнется в 20:00.

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