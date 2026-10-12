Волейбольная команда из Гомеля обыграла солигорский "Шахтер" в финале Суперкубка Беларуси

11 октября "Чижовка-арена" стала центром настоящей битвы, но не для хоккеистов. Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужских команд нашел своего обладателя.

За первый трофей соревновательного года боролись четыре лучшие дружины по итогам чемпионата 2025 года. Но победителем, конечно, вышел только один.

Солигорский "Шахтер", "Столица", гомельская "Энергия" и "Легион" - четыре претендента на то, чтобы сделать первый шаг к чемпионскому хет-трику. Но уже по принципиальной традиции в финальную схватку за трофей вышли "горняки" и "южане".

Быстрым и простым этот поединок не назовешь. Его смело можно разделить на две части. Гомельчане уверенно стартовали, забрав два сета с одинаковым результатом - 25:22.

"Мы хорошо начали, но это финал, он должен быть таким, чтобы зрители получили максимум удовольствия от игры", - отметил доигровщик ВК "Энергия" (Гомель) Кирилл Фиалковский.

Но после преимущество полностью перешло на сторону "кротов" - 3-й и 4-й отрезки матча остались за солигорчанами. Что, соответственно, привело игру к валидольному тайм-брейку, где победу определяла уже психология. 15:8 - Суперкубок забирает "Энергия".

Роман Аплевич, главный тренер ВК "Энергия" (Гомель):

"Мы не ждали легкой прогулки. Это абсолютно равные команды, поэтому на то он и финал, чтобы быть напряженным и желательно в пяти сетах. Очень рады победе, давно мы ничего не выигрывали, поэтому это, конечно, очень значимо для нас. Огромное спасибо болельщикам. И сегодня слышно было наших болельщиков, как они переживали, болели за нас. Я хочу сказать, что в Гомеле всегда практически заполнены трибуны. Это, наверное, самый "болельщикозаполняемый" город Беларуси".

Действительно, это было принципиальное соперничество двух коллективов за первый трофей сезона. В 2025 году триумф в этой борьбе праздновал "Шахтер". Реванш взят, но это только старт соревновательного сезона. Дальше - больше.

Виктор Бекша, главный тренер ВК "Шахтер":

"Много ошибок в атаке. Именно в атаке не позволили нам сегодня выиграть. Начали очень плохо, но мы знаем, над чем нам работать. Впереди большой кусок работы, который ребята должны выполнить".

Далее дружины начнут свой путь в чемпионате страны, который, к слову, уже вовсю стартовал среди женских команд.