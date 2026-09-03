Волейбольная "Минчанка" готовится к международному сезону

Волейбольная "Минчанка" 3 сентября распахнула двери для журналистов. Накануне очередного международного сезона столичный клуб провел открытую тренировку и пресс-конференцию. Ждать больших матчей осталось недолго. Уже в конце сентября команда сразится за Суперкубок Беларуси, а в октябре флагман отечественного волейбола стартует в российской Суперлиге.

Вся Беларусь сейчас живет спортом. Скоро начнется Минский полумарафон. Еще через несколько дней - старт минского "Динамо" на "Минск-Арене" и Кубок Павла Леднева в современном пятиборье. И еще такой совершенно белорусский бренд - волейбольная команда "Минчанка", который уже много лет на виду у всех болельщиков. Да, бывают взлеты, бывают падения, но, тем не менее, особенно в Год белорусской женщины хочется наш исключительно белорусский проект подчеркнуть и преподнести на старт сезона, поскольку 3 сентября состоялась презентация, выставочный матч против команды "Минчанка-2". Какой наша команда предстояла прямо сейчас, какой она будет в международном сезоне, главный тренер очень ярко пояснил.

Александр Перепелкин, главный тренер ВК "Минчанка":

"Я понимаю, что от нас ждут серьезных результатов. Хочется, чтобы все больше болельщиков и людей, заинтересованных в нашем развитии, проникались этой игрой, чтобы в стране рос интерес к ней. Женский волейбол - потрясающе красивый и эстетичный вид спорта. Я люблю волейбол в целом, но женский - особенный. Он привлекает своей специфической эстетикой, невероятным азартом, неподдельными эмоциями, с криками".

Поэтому все в ожидании большого сезона. "Минчанка" вновь на трибунах Дворца спорта "Уручье". И наш клуб, конечно, будет честь всей страны отстаивать на международной арене. Хочется подчеркнуть, какие там красавицы у нас играют. Приходите, болейте, переживайте. Суперкубок в сентябре, много событий волейболе. Вперед на трибуны! Волейбол - наша любовь.