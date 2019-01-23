Волейбольная Лига чемпионов на "Беларусь 5". "Будовляны Лодзь" - "Минчанка" в 21:55

Волейбольная Лига чемпионов на "Беларусь 5". В 21:55 спортивный канал начнет прямую трансляцию из Польши, где лучшая женская команда страны - "Минчанка" - проведет третий матч группового этапа. Соперник - "Будовляны Лодзь". Пока белоруски без очков, у соперниц победа и поражение.