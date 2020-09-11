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Волейбольная "Минчанка" на предварительной стадии Кубка России уступает "Тулице"

Волейбольная "Минчанка" на предварительной стадии Кубка России, который в эти дни проходит в формате игр в 4-х подгруппах, уступает "Тулице". В тяжелейшей борьбе россиянки добились победы 2:3. Решающую партию белоруски проиграли со счетом 13:15. Завтра "Минчанке" играть против "Спарты" из Нижнего Новгорода. В воскресенье - против "ЮЗГУ-Атома", представляющего Курскую область.

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