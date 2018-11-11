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Волейбольная "Минчанка" сегодня стартует в российской Суперлиге

Команда из Беларуси дебютирует в соревнованиях матчем против "Динамо" в Москве. В 16:55 - прямая трансляция встречи на "Беларусь 5". Отметим, что ближайший домашний матч пройдет в третьем туре 25 ноября. Во Дворец спорта "Уручье" приедет "Ленинградка" из Санкт-Петербурга.

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