Волейбольная "Минчанка" сегодня стартует в российской Суперлиге

Команда из Беларуси дебютирует в соревнованиях матчем против "Динамо" в Москве. В 16:55 - прямая трансляция встречи на "Беларусь 5". Отметим, что ближайший домашний матч пройдет в третьем туре 25 ноября. Во Дворец спорта "Уручье" приедет "Ленинградка" из Санкт-Петербурга.