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Волейбольная "Минчанка" в шаге от титула чемпионок Беларуси по волейболу
В противостоянии с "Прибужьем" "Минчанка" лидирует со счетом 2:0. Сегодня финальная серия до трех побед после Бреста переехала в Минск. Поединок начнется в 16:00 на площадке "Чижовка-Арены". "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Напомним, волейболистки "Минчанки"являются семикратными обладательницами титула чемпионок страны. "Прибужье"может похвастаться тремя победами в национальном чемпионате. В прошлом сезоневолейболистки из Бреста взяли бронзу.
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