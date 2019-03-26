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Волейбольная "Минчанка" в следующем сезоне выступит в розыгрыше Суперлиги

Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал генеральный директор волейбольного клуба "Минск" Александр Мишин.


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Напомним, ранее белоруски завершили выступление в регулярном сезоне, не пробившись в плей-офф. Все подробности и итоги Суперлиги смотрите сегодня в проекте Агентства теленовостей "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 15:50.

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