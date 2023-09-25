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Волейбольный клуб "Минчанка" провел пресс-конференцию
Тренировка, куда могли попасть в том числе самые преданные болельщики клуба, диалог в формате открытого микрофона, показ мерча и, конечно же, автограф-сессия. В таком формате накануне прошла предсезонная пресс-конференция самого титулованного волейбольного женского клуба Беларуси "Минчанки".
Не так давно команда стала обладательницей первого в истории волейбольного суперкубка, а сейчас готова на максимум показать себя не только в Открытом чемпионате России, но и Кубке. В этом году "Минчанка" выступает под руководством нового тренера - Ольги Пальчевской, которая ранее руководила молодежной командой. Значительно обновился и состав клуба.
Уже на этой неделе "Минчанке" предстоит побороться за выход в 1/8 финала Кубка России. На своем паркете в спорткомплексе "Уручье" команда проведет два матча против клуба "Омичка". Встречи пройдут 26 и 27 сентября.
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