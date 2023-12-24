Волейбольный клуб "Минчанка" в девятый раз выиграл Кубок Беларуси

"Минчанка" спустя год возвращает Кубок Беларуси в столицу, победив во дворце спорта "Уручье" волейболисток брестского "Прибужья". Накануне наши представительницы в элитной Суперлиге добились успеха по итогам трех партий - 3:0.

Напомним, что в прошлом году клуб "Прибужье" сенсационно завоевал этот трофей, а потом навязал и серьезное сопротивление в финальной серии чемпионата страны.

Для "Минчанки" Кубок Беларуси стал девятым в истории.