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Волейбольный "Строитель" обыграл "Шахтера" 3:1

Волейбольный "Строитель" сравнивает счет в финальной серии чемпионата Беларуси 1:1. Накануне минчане на своей площадке обыграли "Шахтера" 3:1. Следующие две игры пройдут в субботу и воскресенье в Солигорске.

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