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"Волки" против "зубров": страсти в финальной серии за Кубок Президента по хоккею накаляются

"Волки" против "зубров": битва номер два. Страсти в финальной серии за Кубок Президента по хоккею накаляются. "Металлург" при поддержке родных трибун играет с "Брестом".

Во вторник действующий чемпион дал "южанам" понять, что намерен в третий раз кряду забрать главный трофей. Но гости полны решимости восстановить паритет перед тем, как противостояние переедет в город над Бугом.

В Жлобине работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямой связи со студией наш корреспондент Кристина Камыш (см. видео).

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