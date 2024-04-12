"Волки" против "зубров": страсти в финальной серии за Кубок Президента по хоккею накаляются

"Волки" против "зубров": битва номер два. Страсти в финальной серии за Кубок Президента по хоккею накаляются. "Металлург" при поддержке родных трибун играет с "Брестом".

Во вторник действующий чемпион дал "южанам" понять, что намерен в третий раз кряду забрать главный трофей. Но гости полны решимости восстановить паритет перед тем, как противостояние переедет в город над Бугом.