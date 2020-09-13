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"Минчанка" добывает вторую победу в Кубке России

Вторую кряду победу добывают волейболистки "Минчанки" на предварительной стадии Кубка России и с хорошим настроением возвращаются домой. Сегодня на площадке в Липецке чемпионки Беларуси обыграли в тяжелейшем матче "ЮЗГУ-Атом" со счетом 3:2. Накануне была уверенно обыграна нижегородская "Спарта".

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