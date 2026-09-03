Вопрос возвращения белорусских баскетбольных команд на турниры ФИБА отложен до декабря

Белорусский спорт продолжает по праву утверждаться как один из самых ведущих и открытых в мире. Международная федерация баскетбола и Международный лыжный союз сделали внушительный шаг к снятию санкций. В сентябре также все внимание конгрессу Международного союза биатлонистов.

Белорусские баскетбольные команды пока не допущены к международным турнирам. Вопрос о возвращении будет рассмотрен на заседании исполкома Международной федерации баскетбола (ФИБА) в декабре. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации баскетбола Сергей Рутенко.

"Наша дискуссия с ними продолжается, и по результату вчерашнего заседания мы договорились, что в ближайшие дни проведем видеоконференцию, на которой будут обсуждаться вопросы и пути дальнейшего снятия ограничений с наших спортсменов", - отметил Рутенко.

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