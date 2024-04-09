8 клубов поспорят за трофей международного турнира по хоккею на траве среди женщин, который пройдет в Барановичах

ХI Международный турнир по хоккею на траве среди женских команд "Кубок "Содружество" стартует сегодня в Барановичах. За главный трофей соревнований поспорят восемь клубов - пять из Беларуси и три из России. В группе А выступит чемпион страны - гродненский "Ритм". Он в первом матче сыграет против сборной Свердловской области. Начало поединка в 10 часов.

Во втором матче квартета в 16:00 на поле выйдут барановичский "Текстильщик" и УОР-2 из Санкт-Петербурга. В четверке Бв полдень следим за противостоянием смолевичской "Виктории" и "Динамо-Электростали". В 14 часов столичное дерби: девушки из "Минска" против своей же СДЮШОР. Все встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".