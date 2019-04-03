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Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт обогнал мототакси
Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт находится в отличной спортивной форме, даже находясь на пенсии. Ямайский бегун, напомним, 2 года назад завязал со спортом. Но даже столь долгий перерыв без полноценных качественных тренировок не помешал Болту уделать перуанское мототакси. Свидетелями шуточного соревнования стали сотни жителей Лимы, где в эти дни находится спринтер. Судя по видео, Болту для победы даже не пришлось слишком напрягаться. Стартовая скорость мототакси оказалась просто нулевой.
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