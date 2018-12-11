Восьмое поражение в десяти последних матчах терпит минское "Динамо"

На домашней площадке "зубры" минимальноуступили подмосковному "Витязю" - 0:1. На десятой минуте встречиединственную шайбу провел Александр Шевченко. Белорусы - последняя командаЗападной конференции, 15 очков до зоны плей-офф. В следующем матче 18 декабря "Минск-Арена" принимаетдинамовское дерби. "Зубры" сыграют с одноклубниками из Риги.