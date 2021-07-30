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Восьмой день Олимпиады в Токио - белорусские спортсмены продолжают борьбу за медали
Восьмой день Олимпиады в Токио! Белорусские спортсмены продолжают борьбу за медали. Толкательница ядра Алена Дубицкая квалифицировалась в финал Олимпиады с 5 результатом. Виолетта Скворцова в тройном прыжке показала 18 результат и не смогла пробиться в финал.
Максим Недосеков вышел в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту
Одна из главных надежд нашей сборной Максим Недосеков сегодня обеспечил себе место в финале соревнований по легкой атлетике в прыжках в высоту. Он смог пробиться в топ-12 финалистов, взяв отметку в 2 метра и 28 сантиметров. Сразу после квалификации Максим пообщался с нашей съемочной группой в Токио. Финальные прыжки состоятся 1 августа.
Мы продолжаем следить за событиями Олимпийских игр. Первая сессия сегодняшнего дня в Японии насыщена соревнованиями, где выступали наши ребята. Отметим дебютанта Олимпиады и серебряного призера II Европейских игр - боксера Владислава Смягликова, который остановился в шаге от борьбы за медаль. Марина Слуцкая качественно стартовала в состязаниях дзюдоисток, разбив оппонентку в первом раунде, но на следующей стадии не смогла пройти титулованную кореянку Минхин Хань. На стадии 1/8 финала остановилась наша опытнейшая лучница Анна Марусова.
Олимпийские игры: медальный зачет
В медальном зачете Олимпийских игр лидирует Китай - 18 золотых наград. Вторая позиция с 16 золотыми у хозяев - Японии. Третье место на данный момент у олимпийской сборной США - 14 золотых наград.
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