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Восьмой соревновательный день в Пекине - Германия удерживает лидерство: 11 наград - из них 7 золотых
Продолжаем болеть за наших спортсменов на Олимпиаде. После восьмого соревновательного дня Германия удерживает лидерство в медальном зачете. У них 11 наград, в том числе 7 золотых.
На втором месте Норвегия, замыкают тройку голландцы. Сборная Беларуси, в активе которой пока серебро Антона Смольского, на 21-м месте. Всего же награды Олимпийских игр завоевали спортсмены из 26 стран.
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