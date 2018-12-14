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Возможные соперники БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

"Арсенал", "Интер", "Зенит", киевское "Динамо","Наполи", "Валенсия", "Севилья" - средивозможных соперников БАТЭ в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка накаут-раундапройдет в понедельник. Напомним, накануне БАТЭ в ключевом матчепобедил ПАОК 3:1 и прошел дальше со второго места группы L.

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