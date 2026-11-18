Краткий пересказ от ИИ

Рассчитываем на справедливость. Международный союз биатлонистов с новым руководством намерен вернуть белорусов на Кубок мира уже в ближайшие дни, однако столкнулся с политическими интересами группы стран, которые пытаются пугать возможным бойкотом. По информации "Первого информационного", наш вопрос будет поднят на заседании исполкома либо 19 ноября, либо 20. Здесь необходимо волевое решение руководства IBU. Это касается и Международной федерации хоккея.

В ожидании справедливости

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Года 4-5 назад был в Эстонии - пустые хутора. Я не могу понять руководство этих стран. Экономика на нуле, валится дальше, протесты, все прочее, понимаете. У меня такое впечатление, что кому война, а кому мать родная".

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов знает, о чем говорит. Сам много лет был в президиуме Международного союза биатлонистов.

"На месте президента сегодняшнего словенца я бы сказал, не хотите, мы вас исключаем. И все. Как Россия плюс Беларусь сделали, таких проведений нигде не было. До 1974 года, когда больше 100 тыс. присутствовало в Раубичах. В Ханты-Мансийск все ехали с удовольствием, Камчатка. Никто так не организует, как организовали две наши страны", - отметил чемпион.

Персона нынешнего нового главы IBU словенца Тима Фарнчика для нас изначально выглядела выгодным вариантом. Его предшественник Олле Далин выражал своими действиями ощущение псевдоэлитарности и вседозволенности скандинавов в зимних видах спорта.

Именно от этого чиновника сейчас зависит наше восстановление в мировом биатлоне. Спустя буквально 2 дня мы узнаем, пойдет ли на поводу у небольшой группки сепаратистов глава IBU либо примет поистине олимпийское решение, которого ждет большинство. И мы тогда так же не будем хвататься за голову.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022:

"Мы провели 2 недели в горах Австрии, провели хорошую работу. Приняли решение стартовать в "Золотой лиге биатлона".

Антона Смольского мы 18 ноября перехватили в Минске. Вместе с супругой - олимпийской чемпионкой Динарой Смольской - они на день заехали домой, проведя горный сбор в Австрии, а на выходных выступят в Ханты-Мансийске в "Золотой лиге". Потренировавшись бок о бок с современными звездами Кубка мира, Антон уверяет, что там нас ждут абсолютно все.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону – 2022:

"Были многие команды, были многие мировые лидеры. Не проявляют никакой агрессии, никакого негатива. Они спрашивают, как у нас дела. Интересуется, откуда у нас мотивация столько лет бегать под санкциями, в закрытых таких условиях. Но я им объясняю, что любовь к биатлону никуда не денешь".

Первый этап в Финляндии белорусы наверняка пропустят, а вот в декабре выступить шансы уже очень велики.

Подобной решительности в своих действиях не хватает и в руководстве Международной федерации хоккея. Однако и там рухнут все барьеры.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"В Канаде огромное количество украинцев. Там целая диаспора, там их миллионы, они еще с тех времен. Это чисто политический вопрос, пока не решится, ничего мы в спорте не сделаем".

Исполком Международной федерации биатлона стартует 19 ноября - верим в положительный исход.