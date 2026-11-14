Громкое возвращение белорусов на Кубок планеты по конькобежному спорту

С отличным возвращением на мир после долгого периода политически мотивированных санкций. Пекин принимает первый этап Кубка планеты по конькобежному спорту. Белорусы допущены ISU к участию на турнире в нейтральном статусе. Напомним, что в прошлом сезоне ведомство разрешило выступать лишь некоторым представителям нашей сборной и только на квалификационных к Олимпиаде стартах. 14 ноября состоялись соревнования на дистанциях 500 метров и 1,5 км. На женской "полуторке" в дивизионе B третий результат показала наша Екатерина Гагиева. Девушка финишировала за 01:59. А после специально по просьбе "Первого информационного" прокомментировала свое выступление.

Екатерина Гагиева, серебряный призер чемпионата Европы по конькобежному спорту в командном спринте:

"Получились многие моменты как технические, так и тактические. Есть еще много, над чем работать, но я очень счастлива, рада, что попала на подиум дивизиона B и тем самым дала себе путевку в дивизион А. Я хочу сказать, что только на Олимпиаде я выступала в остальном эшелоне. Это первый раз, что мое попадание на личных дистанциях в дивизион А. Буду рада представлять нашу страну, будем бороться".

На этой же дистанции у мужчин Игнат Головатюк с личным рекордом занял 7 место. Примечательно, что ранее утром лидер сборной бежал 500 м, где стал пятым. Турнир продолжится 15 ноября.