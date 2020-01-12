Возвращение Серены Уильямс

Серена Уильямс взяла первый титул с 2017 года. В финале турнира в Окленде 38-летняя американка обыграла Джессику Пегулу 6:3, 6:4. Уильямс выиграла первый турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета. За счет победы в Окленде Серена станет девятой ракеткой мира.