Впечатлениями об Олимпийской деревне поделилась белорусская биатлонистка Динара Алимбекова

Белорусские спортсмены продолжают прибывать в Китай, где спустя неделю начнутся зимние Олимпийские игры. Наша женская сборная по биатлону заселяется в свои номера. Первые впечатления от олимпийской чемпионки и 2-й на сегодня биатлонистки в общем зачете Кубка мира Динары Алимбековой.