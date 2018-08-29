Впервые в истории четыре белоруски вышли во второй круг турнира Большого шлема

Виктория Азаренко и Вера Лапко уже сегодня попробуют шагнуть в третий раунд мэйджора в Нью-Йорке. Виктория сразится с австралийкой Дарьей Гавриловой, соперница Веры - 15-ая в мире бельгийка Элиз Мертенс. Оба поединка начнутся в 18:00.