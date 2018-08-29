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Впервые в истории четыре белоруски вышли во второй круг турнира Большого шлема
Минувшей ночью стартовый раунд US Open преодолела Арина Соболенко - в трех сетах 6:0, 4:6, 6:4 обыграна Даниэль Роуз Коллинс. Александра Саснович справилась с Белиндой Бенчич 2:6, 6:1, 6:2.
Виктория Азаренко и Вера Лапко уже сегодня попробуют шагнуть в третий раунд мэйджора в Нью-Йорке. Виктория сразится с австралийкой Дарьей Гавриловой, соперница Веры - 15-ая в мире бельгийка Элиз Мертенс. Оба поединка начнутся в 18:00.
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