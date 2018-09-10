Впервые в соревнованиях "Кожаный мяч" принимают участие юные футболистки

Эстафету спортивных событий в Минске сегодня подхватили юные футболисты: столичный стадион на улице Маяковского принимает финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. Главная особенность соревнований этого года - впервые в турнире участвуют юные футболистки. 1 440 девочек и более 41 тысячи парней в текущем сезоне приняли участие в отборочных этапах. География участников финала традиционно широка: в Минске представлены команды от Бреста до Горок и от Гродно до Лельчиц. Всего 32 команды.