Впервые за 12 лет "Бостон" вышел в финал НБА

"Бостон" впервые за 12 лет вышел в финал НБА. В седьмом поединке финальной серии Востока Тейтум и компания в Майами вырвали победу у "Хит" 100:96. У победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Именно он признан МVP финальной серии Восточной конференции.