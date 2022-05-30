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Впервые за 12 лет "Бостон" вышел в финал НБА

"Бостон" впервые за 12 лет вышел в финал НБА. В седьмом поединке финальной серии Востока Тейтум и компания в Майами вырвали победу у "Хит" 100:96. У победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Именно он признан МVP финальной серии Восточной конференции.

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