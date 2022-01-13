Вратарь Мохаммед Камара из футбольной сборной Сьерра-Леоне стал героем Кубка африканских наций

Эти парни преодолели более двух тысяч километров на лодке ради своей мечты и дали бой действующему чемпиону Кубка африканских наций Алжиру. Однако все внимание вратарю. Он словил кураж.

Мохаммед Камара из сборной Сьерра-Леоне (это одна из беднейших стран в мире) ни разу не дал поразить свои ворота. Именно он и был назван лучшим игроком. Мохаммед не смог сдержать слезы от волнения и радости.