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Вратарь "Юности" считает, что в матче с "Мальмё" не обошлось без фарта

Первая победа "Юности" в Лиге чемпионов. В третьем туре минчане уверенно обыграли шведский "Мальмё" 6:2. Не обошлось без фарта, считает вратарь минчан.

Следующий матч "Юность" проведет в воскресенье, тоже в Минске, против немецкого "Мюнхена".

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