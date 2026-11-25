На официальном сайте Фонбет Недели звезд хоккея 2027 стартовало голосование болельщиков за участников звездного уикенда, который состоится в Минске с 5 по 7 февраля 2027 года.

Главное шоу первенства вернется в белорусскую столицу спустя 17 лет. Напомним, что первым участником Матча звезд КХЛ в Минске стал минский динамовец Илья Усов, который выиграл голосование болельщиков.

Каждый пользователь может проголосовать один раз в сутки и выбрать не более двух хоккеистов из одного клуба вне зависимости от амплуа. По итогам голосования болельщиков в состав может попасть не более двух представителей одной команды.

Голосование завершится 2 декабря в 12:00. После этого свой выбор сделают представители СМИ, а окончательные составы участников Матча звезд - 2027 сформирует КХЛ.

Неделя звезд хоккея - это титульное событие КХЛ. Фирменный стиль и логотип All Star Week уже презентованы. Центральным стал образ василька как символ уникальных природы и культуры Синеокой. Цветовая палитра включает в себя пять оттенков. Также были представлены игровые джерси. Теперь дело за голосованием болельщиков.