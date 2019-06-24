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Время ярких побед!

10 золотых медалей, 9 серебряных и 15 бронзовых. Третий день соревнований на ІІ Европейских играх принес нашей команде сразу 20 наград! В общекомандном зачете белорусы по-прежнему идут вторыми.

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