Время ярких побед!

На II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали 69 медалей. 109 наград и первое место у россиян. Белорусы также выполнили поставленную задачу - 69 медалей (24 высшей пробы, 16 серебряных и 29 бронзовых). На третьем месте расположились украинцы, следом идет сборная Италии, замыкает пятерку команда Нидерландов.