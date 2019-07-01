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Время ярких побед!

На II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали 69 медалей. 109 наград и первое место у россиян. Белорусы также выполнили поставленную задачу - 69 медалей (24 высшей пробы, 16 серебряных и 29 бронзовых). На третьем месте расположились украинцы, следом идет сборная Италии, замыкает пятерку команда Нидерландов.

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