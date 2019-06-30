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Время ярких побед!

После девяти соревновательных дней в медальном зачете лидируют россияне. У них 93 медали, 39 высшей пробы. Белорусы добавили в свою медальную копилку две награды - золото и бронзу. Общее количество медалей увеличилось до 61.

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