Время замерло на часах, которые вели обратный отсчет до начала летней Олимпиады-2020

Часы перед токийским вокзалом, которые вели обратный отсчет времени до начала летней Олимпиады-2020, были отключены накануне в связи с тем, что событие отложили на год из-за пандемии коронавируса. Еще во вторник табло показывало, что до главного старта четырехлетия оставалось 122 дня. В среду же цифры заменили на текущую дату - 25.03, то есть - 25 марта, и время, когда МОК решил перенести Игры на один год.