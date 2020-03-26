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Время замерло на часах, которые вели обратный отсчет до начала летней Олимпиады-2020
Часы перед токийским вокзалом, которые вели обратный отсчет времени до начала летней Олимпиады-2020, были отключены накануне в связи с тем, что событие отложили на год из-за пандемии коронавируса. Еще во вторник табло показывало, что до главного старта четырехлетия оставалось 122 дня. В среду же цифры заменили на текущую дату - 25.03, то есть - 25 марта, и время, когда МОК решил перенести Игры на один год.
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