ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

ВРЗ обыграл и обогнал "Столицу"

"Гомельский вагоно-ремонтный"завод дома со счетом 3:1 одолел "Столицу" и переместился на вторуюстрочку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по мини-футболу. На шесть балловвпереди лидер "Витэн", который сегодня ожидает вечернюю встречу в 1/16финала Лиги чемпионов против "Кайрата". Казахстанцы приехали в нашустрану без нескольких ведущих игроков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все