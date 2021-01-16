ВРЗ обыграл и обогнал "Столицу"

"Гомельский вагоно-ремонтный"завод дома со счетом 3:1 одолел "Столицу" и переместился на вторуюстрочку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по мини-футболу. На шесть балловвпереди лидер "Витэн", который сегодня ожидает вечернюю встречу в 1/16финала Лиги чемпионов против "Кайрата". Казахстанцы приехали в нашустрану без нескольких ведущих игроков.