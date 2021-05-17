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ВРЗ с победы начинает четвертьфинальную серию плей-офф ЧБ по мини-футболу
Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Беларуси по мини-футболу - ВРЗ - с победы начинает четвертьфинальную серию плей-офф нынешнего розыгрыша. 5:1 - гомельчане уверенно справились со столичным коллективом "Динамо-БНТУ". Четверка лидеров регулярного сезона начинает нокаут-раунд именно с этой стадии. В 19:30 начнется противостояние между действующим чемпионом - "Витэном" и "Минском". Также 1/8 пропускали гомельский БЧ и "Столица". Они завтра сыграют с "Дорожником" и "Борисовом-900" соответственно.
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