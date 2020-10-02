Все белорусские клубы прекратили борьбу в еврокубках досрочно

Полтора очка на четверых - в таблице коэффициентов УЕФА белорусский футбол показывает худший результат за последние 14 лет. После вчерашнего поражения бресткое "Динамо" от "Лудогорца" в квалификации Лиги Европы 0:2 наших клубов в еврокубках не осталось. Причем, БАТЭ, минское "Динамо" и "Шахтер" выбыли после своего первого же матча в отборе. Брест прошел дальше, но до цели не дотянул.