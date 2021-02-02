Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 по хоккею примет Латвия

Пока в Латвии ходят маршем ветераны СС, это не мешает Международной федерации хоккея и европейским чиновникам принять решение, которое уж точно не соответствует принципам справедливости и честного спорта. Так, все поединки чемпионата мира по хоккею в этом году решено провести в Латвии. На данный момент в стране функционирует только одна хоккейная площадка - "Арена-Рига". Второй лед планируется залить в непрофильном Олимпийском спортивном центре, и времени протестировать хоккейные конструкции, если и будет, то слишком мало. А тренировочный каток в Даугаве и вовсе в стадии строительства. А все команды-участницы, а их 16, будут жить в одном отеле.