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Все о белорусском спорте за неделю в рубрике "Матчбол"

Столичная "Юность" и солигорский "Шахтер" гарантировали себе участие в плей-офф хоккейной Экстралиги, а вот у минского "Динамо" в КХЛ продолжается борьба за выход в решающую стадию Континентальной лиги: спортивную тему традиционно по понедельникам продолжит рубрика "Матчбол" (видео).

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