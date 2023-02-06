Все о белорусском спорте за неделю в рубрике "Матчбол"

Столичная "Юность" и солигорский "Шахтер" гарантировали себе участие в плей-офф хоккейной Экстралиги, а вот у минского "Динамо" в КХЛ продолжается борьба за выход в решающую стадию Континентальной лиги: спортивную тему традиционно по понедельникам продолжит рубрика "Матчбол" (видео).