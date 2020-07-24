Все теннисные турниры в Китае, запланированные на 2020 год, отменены

Об этом на своих сайтах сообщили Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация. Это сделано в соответствии с директивой китайского правительства, касающейся спортивных событий. Причиной послужила пандемия коронавируса. Таким образом, отмененными оказались четыре турнира АТР и семь турниров WТА, включая итоговый чемпионат в Шэньчжэне.