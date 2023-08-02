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"Все виды спорта пересекаются в борьбе" - Маскевич

История белорусского спорта знает немало ярких и незабываемых побед. Среди триумфаторов особое место занимают наши борцы. Имя трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя известно всему миру, как и школа белорусской борьбы.

На II Играх стран СНГ будут представлены все три стиля борьбы: греко-римская, вольная и женская. Состязания пройдут в Солигорске. Традиционная рубрика "Сыграем вместе" раскроет секрет успеха в этом виде спорта.

"Борьба - это такой вид спорта, где нужно все: быстро бегать, высоко прыгать, быть координированным, надо быть и гимнастом. Все виды спорта пересекаются в борьбе. Борец должен быть всесторонне развит", - считает победитель Кубка мира-2020 по борьбе Кирилл Маскевич.

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