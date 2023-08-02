"Все виды спорта пересекаются в борьбе" - Маскевич

История белорусского спорта знает немало ярких и незабываемых побед. Среди триумфаторов особое место занимают наши борцы. Имя трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя известно всему миру, как и школа белорусской борьбы.

На II Играх стран СНГ будут представлены все три стиля борьбы: греко-римская, вольная и женская. Состязания пройдут в Солигорске. Традиционная рубрика "Сыграем вместе" раскроет секрет успеха в этом виде спорта.