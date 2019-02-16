"Всебелорусская студенческая лыжня" объединила полтысячи участников

К марафону февральских стартов присоединились и белорусские студенты. Полсотни вузов, полтысячи участников и в три раза больше болельщиков объединила "Всебелорусская студенческая лыжня". Яркий спортивный праздник прошел сегодня в столичном микрорайоне Веснянка в новом формате. Впрочем, это только усилило соревновательный дух. В биатлонной и лыжной эстафетах приняли участие студенческие команды, а к лыжным масс-стартам присоединились преподаватели и руководство вузов. О спорте, который объединяет, - Никита Дементьев.



Это в университетах они придерживаются строгой субординации студент - преподаватель. На лыжне все равны. Ведь перед стартом важен командный дух. "Студенческая лыжня" - это как раз тот случай, когда уже перед стартом студент может дать дельный совет самому ректору по тактике ведения командной эстафеты.

В этом году "Всебелорусская студенческая лыжня" проходит в новом формате. Программу соревнований разбили на три этапа, и если в биатлонной и лыжной эстафетах соревнуются только студенты, то к масс-стартам присоединились преподаватели и руководители альма-матер. Всего в празднике приняли участие представители более чем полусотни вузов.





Незамеченным пройти дистанцию не удалось ни одному участнику. Пока спортсмены выявляют, кто же будет первый среди них на лыжной трассе, среди болельщиков организовались свои собственные маленькие соревнования. Главные условия - громко, шумно и оригинально поддерживать свою команду.

Первокурсница из университета физкультуры Наталья Корницкая лыжами занимается семь лет. Признается, за этот сезон успела побывать в призах и на международных соревнованиях. А вот чему искренне рада - высокому уровню организации соревнований.

Спорт не только укрепляет здоровье, но и объединяет нацию, делая каждого из нас сильней, - на личном примере это демонстрирует и Глава государства. Президент вместе с тысячами белорусов бежал на лыжах в минувшие выходные на "Минской лыжне".



