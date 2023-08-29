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Всемирная федерация бадминтона допустила спортсменов из Беларуси и России к международным турнирам
Всемирная федерация бадминтона допустила спортсменов из Беларуси и России к международным турнирам под своей эгидой, пишет БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.
В заявлении федерации сообщается, что белорусские и российские бадминтонисты смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе с 26 февраля 2024 года. В ближайшее время будет создана комиссия по отбору игроков для проведения проверки и тщательного изучения всех условий участия. Впоследствии BWF будет следить за тем, чтобы нейтральные спортсмены соблюдали необходимые предписания.
"Совет BWF в равной степени разделяет принципы Международного олимпийского комитета и глобального спортивного движения, касающиеся открытого участия спортсменов в международных соревнованиях. Мы считаем, что решение отменить отстранение российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности", - заявил президент BWF Поуль-Эрик Хейер Ларсен.
Фото: pixabay.com
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