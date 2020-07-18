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Всемирная олимпиада по шахматам впервые в истории пройдет в интернете

Главный интеллектуальный поединок этого года в формате онлайн. Всемирная шахматная Олимпиада должна была состояться этим летом в Ханты-Мансийске и Москве, но в связи с эпидситуацией, первенство пройдет впервые в истории в интернете. Наши шахматисты активно готовятся к виртуальным соревнованиям. Среди участников сборной и юниоры - на них в этом году особые ставки. В составе белорусской сборной - мужская и женская команды - по 12 спортсменов. Стартует первенство 22 июля и продлится до конца лета.

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